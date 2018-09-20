Sahte Parayla Yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde piyasaya sahte 100 liralık banknot sürdüğü iddia edilen şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yenicami Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerindeki esnaf, bir şahsın kendisine sahte 100 liralık banknot verdiği yolunda polise ihbarda bulundu. Pazarcı esnafının eşkal bildirerek yaptığı ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadir Ç.(55) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin, bir yıl önce de Yakakent ilçesinde pazar yerinde piyasaya sahte para sürdüğü ihbarı üzerine Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve üzerinden 22 adet sahte 100 lira, 9 adet de sahte 50 lira ele geçtiği öğrenildi. - SAMSUN