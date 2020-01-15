Sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 7 ayrı iş yerinden sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

15.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:45
Sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AYDIN'ın ilçesinde, 7 ayrı iş yerinden sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında, 15 bin 100 TL değerindeki sahte para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçedeki 7 ayrı iş yerinden sahte parayla alışveriş yapıldığını öğrendi. İhbarla harekete geçen ekipler, B.T. ve M.A. adlı 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerde 15 bin 100 TL sahte, 2 bin 360 TL gerçek para bulundu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA
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