Sahte parayla yakalanan 1 kişi tutuklandı Samsun'da polis tarafından uygulamada sahte parayla yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da polis tarafından uygulamada sahte parayla yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus diye adlandırılan motosikletli polis timleri, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları bir araç sürücüsünün sahte ehliyet kullandığını tespit etti. Araç içerisinde yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 30 adet sahte 100 liralık banknot da ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA