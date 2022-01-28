Sahte parayla güven sağlayıp dolandırdılar

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde irtibata geçtikleri kişileri, kendilerini MİT ve emniyet görevlisi olarak tanıtıp, sahte olduğu belirlenen paraları emanet ederek güven kazandıktan sonra dolandıran 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Silifke ilçesinde A.K. (36) ile F.K., 4 ay önce S.D., Z.A.Ş., S.D. ve M.D. ile irtibata geçip kendilerini MİT ve emniyet görevlisi olarak tanıtarak defineyle ilgili ortak çalışma yaptıklarını söyledi. Bölgede kazı alanı olup olmadığını soran A.K. ve F.K., bir süre sonra da Gülnar ilçesinde define bulduklarını ve bunu KKTC'de 1,8 milyon liraya sattıkları ifade etti. İki şüpheli, hesaplarını kullanmak istedikleri bu kişilere, güvenlerini sağlamak için torbalarda yüklü miktarda sahte para emanet etti. 4 kişi hesap bilgilerini A.K. ve F.K. ile paylaştı. Şüpheliler, bu kişilerin hesabından 800 bin TL çekti.

F.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.