Sahte parayla alışverişe 2 kişi tutuklama
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Sahte parayla alışverişe 2 kişi tutuklama

18.12.2020 17:04 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:08
Sahte parayla alışverişe 2 kişi tutuklama

KOCAELİ'de, sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

KOCAELİ'de, sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'de, 2 kişi sahte parayla 3 iş yerinden alışveriş yaptı. Paraların sahte olduğunu anlayan esnaflar polise şikayette bulundu. Polis, esnafın verdiği bilgiler doğrultusunda 2 kişinin peşine düştü. Şüphelilerin yerini belirleyen polis, operasyonla 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada ise bir miktar sahte para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Sahte parayla alışverişe 2 kişi tutuklama
Sahte parayla alışverişe 2 kişi tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:13:05. #1.15#
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