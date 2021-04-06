Sahte parayla alışveriş yapan iki şüpheli tutuklandı

Denizli'de market ve alışveriş merkezlerinde sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı.

Denizli'de market ve alışveriş merkezlerinde sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yapılan aramalarda çok sayıda sahte para ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri marketlerde ve halkın yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde sahte parayla şüphelilerin alışveriş yaptığına dair bilgi aldı. Bunu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlarla ekipler harekete geçti. Kimliği tespit edilen 2 şüpheli ekipler tarafından operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda 184 adet sahte 100 TL'lik banknot ve 8 adet sahte 50 TL'lik banknot para ele geçirildi.

Öte yandan, karakolda ifadeleri alındıktan sonra 'Parada Sahtecilik' suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı