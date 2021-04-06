Sahte parayla alışveriş yapan iki şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahte parayla alışveriş yapan iki şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sahte parayla alışveriş yapan iki şüpheli tutuklandı

Denizli'de market ve alışveriş merkezlerinde sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı.

Denizli'de market ve alışveriş merkezlerinde sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yapılan aramalarda çok sayıda sahte para ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri marketlerde ve halkın yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde sahte parayla şüphelilerin alışveriş yaptığına dair bilgi aldı. Bunu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlarla ekipler harekete geçti. Kimliği tespit edilen 2 şüpheli ekipler tarafından operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda 184 adet sahte 100 TL'lik banknot ve 8 adet sahte 50 TL'lik banknot para ele geçirildi.

Öte yandan, karakolda ifadeleri alındıktan sonra 'Parada Sahtecilik' suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Ahmet Kural Serenay Sarıkaya
Spor Diego Erol Bulut Mesut Özil Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sahte parayla alışveriş yapan iki şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:25:37. #1.14#
title