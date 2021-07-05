Sahte parayla alışveriş yapan çete yakalandı

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Sahte parayla alışveriş yapan çete yakalandı

Sahte parayla alışveriş yapan çete yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de farklı işyerlerinden sahte para ile alışveriş yapan çete üyelerinin kimlikleri incelenen kamera kayıtlarının ardından tespit edildi.

Denizli'de farklı işyerlerinden sahte para ile alışveriş yapan çete üyelerinin kimlikleri incelenen kamera kayıtlarının ardından tespit edildi. Fiziki ve teknik takibin ardından yakalanan şüphelilerin üzerinden 8 bin 200 TL sahte para çıktı.

Denizli'de birçok işyerinden sahte 50 TL ile alışveriş yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri ile ilerleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 164 adet toplamda 8 bin 200 TL'lik sahte 50 TL, çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır uyuşturucu madde ve hap, ruhsatsız tüfek, kama ve muşta ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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