Sahte Parayı Esnaf Yakalattı

Korkuteli'de bir esnafa sahte para veren iki kişi ve onlara yardımcı olduğu belirlenen babaları yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kiremitli Mahallesi'nde bir iş yerine gelerek alışveriş yapan Ö.K. ve M.K, ardından esnafa 100 lira verdi. İşletme sahibinin paranın sahte olduğunu farketmesi üzerine çevredeki esnafın da müdahale ettiği iki şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Üstlerinde 5 adet daha 100 lira bulunan iki şüphelinin, ifadelerinde babaları S.K'nin kendilerini başka bir adreste olduğunu belirtmeleri üzerine, adrese giden polis ekipleri, S.K'yi kendisine ait araçta yakaladı. Araçta yapılan aramada da bin 300 lira sahte para ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden S.K. tutuklandı. Ö.K. ile M.K. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.