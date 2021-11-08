Sahte paralarla alışveriş yaparken polisin radarına takıldı - Haberler
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Sahte paralarla alışveriş yaparken polisin radarına takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sahte paralarla alışveriş yaparken polisin radarına takıldı

Denizli'de sahte para ile alışveriş yapan kişiyi takibe alan polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sahte 7 bin 500 TL ve 2 bin 900 dolar ele geçirdi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de sahte para ile alışveriş yapan kişiyi takibe alan polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sahte 7 bin 500 TL ve 2 bin 900 Dolar ele geçirdi.

Denizli'de sahte para ile alışveriş yapan şahsı polis ekipleri takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 50 adet sahte 100 TL, 50 adet sahte 50 TL ve 29 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. - DENİZLİ

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