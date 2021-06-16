"Sahte paraları süs olsun diye taşıyorum" diyen sanığa 2 yıl hapis ve 100 TL para cezası
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"Sahte paraları süs olsun diye taşıyorum" diyen sanığa 2 yıl hapis ve 100 TL para cezası

'Sahte paraları süs olsun diye taşıyorum' diyen sanığa 2 yıl hapis ve 100 TL para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de bir araçta hırsızlık yaptığı sırada yakalanan ve yapılan aramalarda cüzdanında 2 adet sahte 100 TL bulunan sanığa 2 yıl hapis ve 100 TL para cezası verildi.

Kayseri'de bir araçta hırsızlık yaptığı sırada yakalanan ve yapılan aramalarda cüzdanında 2 adet sahte 100 TL bulunan sanığa 2 yıl hapis ve 100 TL para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka bir suçtan tutuklu olan sanık B.K tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanık B.K.'nin 'parada sahtecilik' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Savunma yapan sanık B.K. mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, "Ben paraları düğünde topladım. İlk önce sahte olduğunu bilmiyordum. Düğün esnasında arkadaşım bana söyledi. Bende süs olsun diye cüzdanıma koydum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.K.'ye 'parada sahtecilik' suçundan 2 yıl hapis ve 100 TL para cezası verdi.

Kayseri merkezde 6 Nisan 2021'de tarihinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir araç içerisine hırsızlık amacıyla giren B.K. olay anında polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekiplerince üst araması yapılan B.K.'nin üzerinde aynı banknot numaralı 2 adet 100 TL bulunurken, B.K. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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