Sahte paraları piyasaya sürmek isterken yakalandı
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Sahte paraları piyasaya sürmek isterken yakalandı

Sahte paraları piyasaya sürmek isterken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de piyasaya sahte para sürmek isteyen F.Ö. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

KOCAELİ'de piyasaya sahte para sürmek isteyen F.Ö. jandarmanın operasyonu ile yakalandı. F.Ö.'nün aracında ve üzerinde yapılan aramalarda 6 bin 390 TL sahte para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Ö.'nün İstanbul'dan kiraladığı araçla Kocaeli'ye gelip piyasaya sahte para süreceğini belirledi. Jandarma, F.Ö.'nün kullandığı aracı takibe aldı. Ekipler tarafından Dilovası ilçesi Köseler Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 2 adet 200 TL, 58 adet 100 TL, 3 adet 50 TL, 2 adet 20 TL olmak üzere toplam 6 bin 390 TL sahte para, sahte çek, 1.4 gram eroin ele geçirildi. F.Ö. gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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