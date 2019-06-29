Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandılar

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Parada Sahtecilik' suçu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar ve teknik takipleri sonucunda, 28 Haziran Cuma günü F.Y., T.D., Ü.D., Y.S. ve R.A. isimli 5 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise, toplam 91 bin 800 TL nominal değerinde 918 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA