Sahte Para ve Uyuşturucuya 15 Gözaltı

AYDIN'da sahte para ve uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün sabah Söke, Kuşadası, Germencik ve Efeler ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik uyuşturucu madde ve sahte para operasyonları gerçekleştirdi. Baskınlarda 109 gram metamfetamin, 385 gram esrar, 280 kök hint keneviri ile 117 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

- Aydın

Kaynak: DHA