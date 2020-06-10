Sahte para ve altınlar piyasaya sürülemeden ele geçirildi
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Sahte para ve altınlar piyasaya sürülemeden ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde piyasaya sürülmek istenilen sahte para ve altınlar piyasaya sürülemeden ele geçirildi.

Sahte para ve altınlar piyasaya sürülemeden ele geçirildi
10.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:39

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde piyasaya sürülmek istenilen sahte para ve altınlar piyasaya sürülemeden ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Kahta ve Sincik ilçelerinde A.E., isimli şahsın piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı bilgisi alındı. Konuyu derinlemesine araştıran jandarma ekipleri A.E., isimli şahsın yeri tespit ederek Sincik-Malatya karayolunda araç ile seyahat ederken durdurularak yakalandı. Operasyonda neticesinde A.E., ve Z.B isimli şahısların üzerlerinde 3 bin 180 TL ve 1 adet 100 dolar, A.E. isimli şahsın evinde yapılan aramada 15 bin 540 TL, 5 adet sahte bilezik ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen ve sahte 18 bin 720 TL para, 1 adet 100 Dolar ve 5 adet bileziğe el konuldu. Her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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