Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı (2)
KOVALAMACA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAEdirne'de, sahte para kullanarak alışveriş yaptığı öne sürülen, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli ile ekipler arasındaki o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
11.08.2020 18:08 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:28
KOVALAMACA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Edirne'de, sahte para kullanarak alışveriş yaptığı öne sürülen, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli ile ekipler arasındaki o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.Gözaltına alınan ve emniyete götürülen 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA