Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı (2) KOVALAMACA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAEdirne'de, sahte para kullanarak alışveriş yaptığı öne sürülen, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli ile ekipler arasındaki o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

KOVALAMACA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA Edirne'de, sahte para kullanarak alışveriş yaptığı öne sürülen, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli ile ekipler arasındaki o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.Gözaltına alınan ve emniyete götürülen 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA