Sahte para operasyonunda yakalanan sürücünün ehliyeti de sahte çıktı Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin ehliyetinin de sahte olduğu anlaşıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin ehliyetinin de sahte olduğu anlaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Yaşar Doğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı'nda şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 100'lük banknotlar halinde sahte 3 bin lira ele geçirildi. Sürücü ile beraberindeki kişi gözaltına alındı. Şüpheli sürücünün ehliyetinin de sahte olduğu belirlendi. Zanlılar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edildi. Kaynak: AA