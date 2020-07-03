Sahte para operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Adıyaman'da sahte para operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da sahte para operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı iş yerlerine sahte para verildiği iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 100 liralık banknotlar halinde toplam 11 bin 400 lira sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.T, M.E.T, M.D. ve B.Ş, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA