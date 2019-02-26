Sahte Para Operasyonu
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 dolarlık 26 sahte banknot ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 dolarlık 26 sahte banknot ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin sahte dolar banknotlarını Şanlıurfa'da piyasaya sürmek için hazırlık yaptığı bilgisi üzerine Yıllarca Mahallesi'nde 2 şüphelinin olduğu aracı durdurdu.
Yapılan aramada, farklı seri numaralarda 100 dolarlık 26 sahte banknot bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA