Sahte Para Operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen bir kişi tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen bir kişi tutuklandı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin İstanbul'dan sahte banknot getirerek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.
Ekipler yaptıkları çalışmada, Gümbet Mahallesi'nde eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede olduğu tespit edilen şüpheli F.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üst ve kaldığı otelde yapılan aramada 60 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.