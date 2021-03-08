Sahte para operasyonu: 3 gözaltı

Malatya'da 69 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 3 şüpheli şahsın ev ve eklentilerine yapılan aramalarda 6 bin 900 TL tutarında 69 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı