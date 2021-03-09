Sahte para ile telefon alan 2 kardeşe 2 yıl 6'şar ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sahte para ile telefon alan 2 kardeşe 2 yıl 6'şar ay hapis cezası

09.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:34
Sahte para ile telefon alan 2 kardeşe 2 yıl 6'şar ay hapis cezası

Kayseri'de sahte para ile telefon aldıkları iddiası ile yargılanan 2 kardeşe, yargılandıkları mahkemede 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de sahte para ile telefon aldıkları iddiası ile yargılanan 2 kardeşe, yargılandıkları mahkemede 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar E.Y.A. ve A.A. mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyetine savunmasını yapan kardeşlerden E.Y.A., "Sahte para olayı ile benim hiçbir alakam yoktur. Tamamen iftira atıyorlar. Biraz önce koridorda da birçok iftira ve hakaretlere maruz kaldık. Ben bu suçu işlemedim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme başkanının 'söz konusu para ile alınan telefonda sanık A.A.'nın hattının takılmış olması' ile ilgili sorusuna sanık A.A., "Ben hattımı kesinlikle müştekilerin telefonuna takmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar E.Y.A. ve A.A.'ya 'parada sahtecilik' suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası ve toplamda 4 bin 800 TL adli para cezası verdi.

Olay

17 Aralık 2020 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde gerçekleşen olayda İ.K., telefonunu satmak için internete ilan verdi. Bunun üzerine telefonu almak isteyen E.Y.A. ve A.A. kardeşler, telefonu satın almak için İ.K.'nın yanına geldi. Telefonu almak için anlaşan taraflar, alışverişlerini tamamlayarak ayrıldı. Bir süre sonra aldığı paranın sahte olduğunu anlayan İ.K., polise giderek şikayetçi oldu. İ.K.'nı aldığı 18 adet 200 TL'lik banknotun sahte olduğu belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Koca Necmettin Erbakan
Magazin Bülent Ersoy Şevket Çoruh Meghan Markle Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahte para ile telefon alan 2 kardeşe 2 yıl 6'şar ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 10:52:23. #1.15#
title