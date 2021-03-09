Sahte para ile telefon alan 2 kardeşe 2 yıl 6'şar ay hapis cezası

Kayseri'de sahte para ile telefon aldıkları iddiası ile yargılanan 2 kardeşe, yargılandıkları mahkemede 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar E.Y.A. ve A.A. mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyetine savunmasını yapan kardeşlerden E.Y.A., "Sahte para olayı ile benim hiçbir alakam yoktur. Tamamen iftira atıyorlar. Biraz önce koridorda da birçok iftira ve hakaretlere maruz kaldık. Ben bu suçu işlemedim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme başkanının 'söz konusu para ile alınan telefonda sanık A.A.'nın hattının takılmış olması' ile ilgili sorusuna sanık A.A., "Ben hattımı kesinlikle müştekilerin telefonuna takmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar E.Y.A. ve A.A.'ya 'parada sahtecilik' suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası ve toplamda 4 bin 800 TL adli para cezası verdi.

Olay

17 Aralık 2020 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde gerçekleşen olayda İ.K., telefonunu satmak için internete ilan verdi. Bunun üzerine telefonu almak isteyen E.Y.A. ve A.A. kardeşler, telefonu satın almak için İ.K.'nın yanına geldi. Telefonu almak için anlaşan taraflar, alışverişlerini tamamlayarak ayrıldı. Bir süre sonra aldığı paranın sahte olduğunu anlayan İ.K., polise giderek şikayetçi oldu. İ.K.'nı aldığı 18 adet 200 TL'lik banknotun sahte olduğu belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı