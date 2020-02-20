Sahte para ile alışveriş yapan şahıs serbest bırakıldı
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Sahte para ile alışveriş yapan şahıs serbest bırakıldı

Burdur'da sahte parayla alışveriş yaparken yakalanan şahsın ikametinde de sahte para ve tabanca ele geçirildi.

20.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:55
Sahte para ile alışveriş yapan şahıs serbest bırakıldı

'da sahte parayla alışveriş yaparken yakalanan şahsın ikametinde de sahte para ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.


Burdur İl ekipleri, bir giyim mağazasından 3 adet sahte 100 TL para ile alışveriş yapıldığı ihbarı aldı. Yapılan ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçerek mağaza içerisinde H.B. isimli şahsı yakaladı. Şahsın ikametinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 adet sahte 100 TL para, faturasız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 37 adet fişek ele geçirildi. H.B. hakkında parada sahtecilik suçundan adli tahkikat yürütüldü, ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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