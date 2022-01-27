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Sahte para ile alışveriş yapan 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahte para ile alışveriş yapan 2 kişi yakalandı

Kırklareli'nde sahte para ile restoran ve marketten alışveriş yapan 2 kişi yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde sahte para ile restoran ve marketten alışveriş yapan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde sahte para ile 2 kişi restoran ve marketten alışveriş yaptı. Market ve restoran sahipleri paraların sahte olduğunu fark etti. İhbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan araştırmada İ.B. ve H.K. olduğu tespit edildi. İ.B. ve H.K'nın üst aramalarında 100 liralık 2 sahte banknot ele geçirildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırklareli, alışveriş, 3. Sayfa, Haber

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