Sahte Para ile 3 İl Gezdiler Pompacıya Yakalandılar

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alarak sahte para veren şüpheliler pompacının dikkati sayesinden yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen 34 L 2787 plakalı araçta bulunan iki şahıs 50 liralık yakıt alarak pompacıya sahte 100 lira uzattı. Parayı alan pompacı araç ayrıldıktan sonra şüphelenerek parayı incelediğinde 100 liranın sahte olduğunu anladı ve olayı polise bildirdi.

İlçede plaka ve araç üzerine yapılan araştırmada araca rastlamayan polis durumu diğer ilçe ve yakın illere bildirdi. Sivas ili Suşehri ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araç Şebinkarahisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile araç içerisinde ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, Giresun Alucra doğumlu Yener T.'nin cüzdanında 21 adet aynı seri numaralı 2 bin 100 TL sahte para,Samsun Terme doğumlu Hüseyin Hamza Ç.'nin üst aramasında 18 adet aynı seri numaralı 1800 TL sahte para ele geçirildi.

Araç içinde yapılan aramada ise aynı seri numaralı 76 adet 20 TL ve toplamda 5 bin 540 TL sahte para ele geçirildi. İstanbul, Niğde, Sivas ve Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde harcama yapıldığına dair 14 adet fiş bulundu. Suşehri'nden alınan şüpheliler getirildikleri Şebinkarahisar ilçesinde çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN