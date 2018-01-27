Sahte Para Çetesi Polis Takibiyle Çökertildi

İşletmelere sahte para satan şüphelileri takibe alan polis, düzenlediği operasyonla çete üyelerini yakaladı. Aramalarda çok sayıda sahte banknot, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde Çankaya Tunus Caddesi'nde şüphelilerin işletmelere sahte para sattıkları ve İncesu Caddesi'nde araçta uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağatay D. ve Furkan G'yi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, seri numaraları aynı olan 9 adet 100 liralık banknot ile 2 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelileri takibe alan polis, iki şüphelinin sahte para ve uyuşturucuyu Alper D'den temin ettiklerini tespit etti.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Alper D'nin kaldığı evi belirleyen ekipler, eve düzenlediği baskında, zanlı ve yanında bulunan Hasret B'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, malzemelerin bir kısmını Etimesgut'ta İbrahim A'dan aldıklarını söyledi.

Bunun üzerine İbrahim A, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 62 adet sahte 100 liralık banknot, 76 adet sahte 50 liralık banknot, 106 gram metamfetamin, 70 gram Hint keneviri, 14 gram toz esrar, iki gram bonzai, bir pompalı tüfek, bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 5 bıçak, bir şarjör, uyuşturucu alırken kullanılan cam aparatlar ve suçtan elde edildiği belirlenen bin 225 lira para ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.