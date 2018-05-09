Sahte Para Basan Şebeke Üyelerinden 14'ü Tutuklandı

Sahte para basarak piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada ele geçirilen sahte paralar emniyette sergilendi.

Alınan bilgiye göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele polisince, 26 Nisan'da İstanbul başta olmak üzere, Samsun, Gaziantep, Antalya ve Bakıkesir'de çok sayıda ev ve işyerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, elebaşılığını Faruk. Ö.C'nin yaptığı şebekeye yönelik olarak sahte para basıp bu paraları piyasaya sürdükleri iddiasıyla aranan 38 kalpazandan 20'si yakalanmıştı.

Gözaltına alınan 20 kişinin polisteki sorguları tamamlandı. Adliyeye sevk edilen kalpazan çetesine mensup 20 şüpheliden 14'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şebeke üyelerinden 6'sı ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

Suç örgütü elebaşı Faruk Ö.C.'nin başını çektiği şebekenin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt üyeliği" ile "parada sahtecilik" suçlarından işlem gören zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 sahte ehliyet, sahte para basımında kullanılan baskı makineleri, 2 dizüstü bilgisayar, 15 yazıcı, 1 para kesme makinesi, mor ışık cihazı, 1 adet baskı makinesi içinde sahte para yapımında kullanılan grafik ve programların bulunduğu çok sayıda USB bellek, 1 adet belek, sahte para basımında kullanılan çok sayıda para kağıtları, filigranlar, sahte para yapımında kullanılan çeşitli renkte boyalar, kesimi yapılmış ve yapılmamış vaziyette piyasaya sürülmek üzere hazır olan 20, 50, 100 ve 200 liralık sahte banknotlarla basılmış boş sahte çek koçanları ele geçirmişti. Ele geçirilen malzemeler ve sahte paralar emniyette sergilendi. - İSTANBUL