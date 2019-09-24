Sahte 'özürlü' raporu operasyonu: 26 gözaltı kararı

24.09.2019 10:56

KONYA'da polis, 16 kişiye sahte 'özürlü' raporu aldırdığı iddia edilen suç çetesine yönelik operasyon başlattı. Olayla ilgili sahte rapor düzenleyen 19 kişi ile raporu alanlardan özürlü olmadığı anlaşılan 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kentte 26 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kadınhanı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'nde çalışan S.B.'nin, bazı kişilere sahte 'özürlü' raporu aldırdığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, S.B.'nin, 2016 yılında bir kamu hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışırken sahte özürlü raporu düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandıktan sonra cezaevinden tahliye olan H.İ.'nin liderliğini yaptığı şebekeyle ortak hareket ettiğini belirledi. Şebekenin 16 kişiye Konya Numune ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sahte 'özürlü' raporu aldırdığını saptadı. Şebeke üyelerinin, rapor alacak kişilerin tahlil ve tetkiklerinin de normal seviyenin üstünde görünmesi için, kişilere şekerli su içmeleri, doktorların sağlık sorunlarıyla ilgili sordukları her soruya da olumsuz yanıt vermelerini söyleyerek yönlendirdikleri ileri sürüldü. Bazı tahlil ve tetkik sonuçlarında ise rapor alımını sağlayacak şekilde oynama yaptıkları iddia edildi. Rapor aldıkları her bir kişiden de 10 bin liraya yakın para aldıkları öne sürüldü.

Polis, S.B. ve şebeke lideri H.İ.'nin aralarında bulunduğu 19 kişinin sahte özürlü raporu alınmasını sağladıkları 16 kişiyi yeniden sağlık kontrolünden geçirdi. Yapılan kontrollerde 16 kişiden 7'sinin aldığı özürlü raporu hakem heyeti tarafından düşürüldü.

Soruşturma kapsamında 16 kişiye sahte 'özürlü' raporu alınmasını sağlayan 19 kişi ile aldığı özürlü raporu düşürülen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis de bugün 26 kişinin yakalanması için daha önce belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonun devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA