Sahte Osmanlı sikkesi satmaya çalışırken yakalandılar

20.08.2019 13:11

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sahte altın sikkeleri Osmanlı dönemine ait olduğunu öne sürerek, satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Kemalpşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.İ. ve C.A. adlı 2 şüphelinin, Osmanlı dönemine ait olduğunu iddia ederek, sahte altın sikke satmaya çalıştığını belirledi. Jandarma şüphelileri, Yiğitler Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen baskınla yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte 328 sahte altın sikke ele geçirildi. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki sorguları sürüyor.



Kaynak: DHA