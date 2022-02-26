Sahte MİT'çiye adliyede suçüstü

KENDİSİNİ Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanı olarak tanıtıp, soruşturma dosyalarını kapatacağını söylediği kişiden değişik zamanlarda toplam 380 bin TL aldığı iddia edilen şüpheli, adliyede suçüstü yakalandı. Şüphelinin şikayetçi ile adliyede buluşması ve gözaltına alındığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 Şubat günü saat 13.50 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Şikayetçi Yusuf A. olay günü adliye polisini telefonla arayarak, dava dosyalarını kapatması taahhüdü veren bir kişi tarafından dolandırıldığı ihbarında bulundu. Polise, Kaan K.'nın kendisini MİT elemanı olarak tanıttığını ve Hakan Fidan imzalı evraklar gösterdiğini söyleyen Yusuf A., bu kişiyle adliyede buluşmak üzere olduklarını, kendisine daha önce bir miktar para verdiğini ve yine para vereceğini söyledi. Bunun üzerine Adalet Sarayı Polis Merkezi Amirliği, durumu hemen nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcısına iletti. Savcılığın talimatıyla polis, suç üstü yapmak üzere harekete geçti. Şikayetçi Yusuf A.'nın elindeki paraların fotoğrafları çekildi. Polis, daha sonra şikayetçi Yusuf A.'yı, şüpheli Kaan K. ile buluşması için takibe aldı.

ADLİYE ÇIKIŞINDA GÖZALTINA ALINDI

SUÇLAMAYI REDDETTİ

"380 BİN TL ÖDEDİM, ŞİKAYETÇİYİM"

TUTUKLANDI