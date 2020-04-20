Sahte milletvekili araç kartı taşıyan kişiye işlem İzmir'in Çeşme ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında otomobilindeki milletvekili araç kartının sahte olduğu tespit edilen kişiye, "resmi belgede sahtecilik" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından işlem yapıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında otomobilindeki milletvekili araç kartının sahte olduğu tespit edilen kişiye, "resmi belgede sahtecilik" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün, ilçede İnkılap Caddesi üzerinde devriye görevini yapan polis ekipleri, M.U'nun kullandığı otomobili durdurdu.

Aracın ön camında "TBMM Milletvekili Araç Giriş Kartı" olduğunu gören ekipler, yaptıkları kontrollerde kartın fotokopi veya başka bir yöntemle oluşturulduğunu belirledi. M.U, gözaltına alındı.

Sürücüye, sokağa çıkma kısıtlaması ihlali suçu nedeniyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken, resmi belgede sahtecilik suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından M.U, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA