SAHTE MASKELERE KARŞI CE İŞARETİNE DİKKAT
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Avrupa Birliği, Türkiye, DHA, Güncel

SAHTE MASKELERE KARŞI CE İŞARETİNE DİKKAT

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle, maskelere yoğun ilgi var. Bu ilgi merdiven altı ve sahte maske üretimini de artırdı.

25.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:18
SAHTE MASKELERE KARŞI CE İŞARETİNE DİKKAT

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle, maskelere yoğun ilgi var. Bu ilgi merdiven altı ve sahte maske üretimini de artırdı. Maske alırken kullanıcıların sahte ürünlere karşı dikkat etmesi gereken nokta ise CE işareti. Mevzuat gereği AB ülkelerinde ve Türkiye'de CE sertifikasyonuna sahip olmayan kişisel koruyucu donanımların satışı yasak. Maskelerin üzerinde de bu işaretin olması gerekiyor. CE işareti ürünlerin sağlığa uygun olduğunu gösteriyor. Uzmanlar maskelerde de CE işaretinin aranması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu işaret ürünün güvenli olduğunu, üretilirken de bütün standartlara uygun olduğunu gösteren bir işaretleme.

MASKELERİN ÖZELLİKLERİNİN YAZMASI GEREKİYOR

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) maske alırken dikkat edilmesi, sahte ürünün nasıl anlaşılacağı konusunda açıklamalarda bulunan enfeksiyon hemşiresi Tülay Bozdağ, 'Maskelerin özelliklerinin mutlaka üzerinde yazması gerekiyor. Poşetin üzerinde 'CE' yazması gerekiyor. Maskenin kendi özelliğine dair mutlaka bir ibare olması gerekiyor. Mesela 'FFP3' yazıyor mesela. Bu solunum maskesi, uygunluğunu gösteriyor, standardize olduğunu gösteriyor. Steril olması başka bir şey, hijyen, temiz olması başka bir şey. Tekli paketlerde olmasını öneriyorum. Hiç kimsenin elini koymayacağı, ellemeyeceği, paketin içerisinden almayacağı, tekli paketlerde kişiye özel açıp kullanacakları maske almaları avantajdır. İki katlı, üç katlı, lastikli bağcıklı diye ayırmak çok doğru değil, o anda hangisi varsa biz onu alıp kullanabiliriz dedi.

CE İBARESİ

Tülay Bozdağ, çoklu kutularda veya tekli paketler için 'CEö ibaresi uyarısında bulunarak, 'Bu yeterli. Biz hastaneye alırken zaten bakıyoruz kutuların üzerine, üzerinde yazıyorsa bizim için kafi. Siz tek ya da 3 tane maske alacaksınız, bir kutunun içerisinde bir eczacı ya da medikalcinin eliyle maske vermesini istemezsiniz. O yüzden tekli paketli olması kullanıcı açısında hem pratik, hem de sağlıklı olacaktır ifadelerini kullandı.

MASKELERİN KULLANIM SÜRELERİNE DİKKAT

Bozdağ, maskelerin kullanım süreleri konusunda da şu uyarılarda bulundu Maskeler aslında düzenli kullanıldığı zaman tam teşekküllü olarak bizi koruyor. Ama mesafemizi korumamız gerekiyor. Bir sürü maske var, bunların bir takılış şekli, kullanım süresi bilinerek takılması gerekiyor. Bir maske aldım her gün kullanayım, işe gidince takayım, çıkarayım, cebime koyayım, çantama koyayım, tekrar çıkarıp, tekrar takayım olamaması gerekiyor. Bir maske uygun şekilde kullanılıp zamanını tükettikten sonra çöpe atılması gerekiyor. Son kullanma tarihi nedir Herkesin kullandığı cerrahi maske; bunun süresi takılınca akşama kadar değil, takıldıktan sonra nemleninceye kadar takabiliyoruz. Sonra bunu çöpe atmamız gerekiyor. Ortalama 2 saatte bu zaten nemlenmeye başlıyor. Konuşuyoruz, nefes alıp veriyoruz. Aynı maskeyi akşama kadar kullanmamız uygun değil zaten. Bütün hasta virüsler içerisinde kaldığı için buraya yapışıyor. Gün boyunca bunu solumak zorunda kalıyorum. Eğer hafif bir rahatsızlığım varsa o rahatsızlığım aslında aktif hale geçmiş oluyor. Çünkü ben aynı nefesi sürekli alıp veriyorum. Nemli olduğu için de orada üreme gerçekleşiyor. Onun mutlaka gün içerisinde nemlendikçe çöpe atılıp, tekrar yenisinin takılması gerekiyor. Önerimiz bu şekilde

Bozdağ elindeki N-95 tipi maskeyi göstererek şunları söyledi Bu gerçekten sağlık çalışanlarının takması gereken bir maske. Çünkü sokakta çok düzgün takıldığını ben düşünemiyorum. Bu daha kısıtlı bir maske aslında, süresi bunun da var. Biz bunu hastanede çalışırken, sürekli takarsak 8 saat kullanıyoruz. Eğer takıp çıkaracaksam da maksimum 14 saat kullanabiliyoruz. Onun üzerindeki kullanımlar yanlış çünkü bunun havalandırması yok, diğer maske gibi hiç havalanmıyor, o yüzden bunun direkt çöpe atılması gerekiyor. Tekrar yıkayım, kurutayım, mikrodalgaya atayım? bunların hiçbirini yapmadan kullanım süresi bittiğinde kendimi korumak adına mutlaka bunu çöpe atıp yenisini açmam gerekiyor

CE İŞARETİ NEDİR

CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir birlik işareti.

SAHTE MASKELERE KARŞI CE İŞARETİNE DİKKAT

Kaynak: DHA

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SAHTE MASKELERE KARŞI CE İŞARETİNE DİKKAT

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