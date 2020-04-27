HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Sahte maske ve dezenfektanlara çözüm, Türkiye modeli - Ekonomi
Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Haber

Sahte maske ve dezenfektanlara çözüm, Türkiye modeli

Koronavirüs krizinin başından bu yana dünya genelinde maske, dezenfektan, ilaç gibi ürünlerde dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik suçlarında artış yaşandı.

27.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:03
Sahte maske ve dezenfektanlara çözüm, Türkiye modeli

Koronavirüs krizinin başından bu yana dünya genelinde maske, dezenfektan, ilaç gibi ürünlerde dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik suçlarında artış yaşandı. Dolandırıcılar koruma ürünlerinin piyasada zor bulunmasından faydalanırken, karaborsacılık faaliyetleri ise artış gösterdi. Çözüm önerisi ise Türkiye'nin 2012'den bu yana ilaçlar başta olmak üzere pek çok üründe kullandığı serileştirilme ve izlenebilirlik altyapısı oldu.

Kısıtlı erişilebilen maske, dezenfektan, eldiven, ateş ölçer gibi ürünler koronavirüs salgınından faydalanmaya çalışan dolandırıcıların sayısını da artırdı. Karaborsa ve sahtecilik başta olmak üzere pek çok suçta artış yaşandı. Avrupa Polis Teşkilatı Europol açıkladığı raporda, Mart ve Nisan ayı içinde Avrupa genelinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda milyonlarca euro değerinde sahte ürün ele geçirildiğini belirtti.

Ayrıca, Çin'den ithal edilen maskelerin gerekli medikal normlara uygun olmadığı ve sertifikaların da sahte olduğu tespit edildi. Virüse karşı piyasaya sürülen sahte koruma ürünleri ve ilaçların salgının daha da yayılmasına yol açtığı belirtiliyor.

"Dünyada ilk defa 2012 yılında Türkiye de sahte ürünle mücadeleye başladı"

Karaborsa ve sahtecilik gibi yasa dışı faaliyetlerin normal pazar koşullarında dahi var olan bir durum olduğunu hatırlatan VISIOTT Genel Müdürü Emre Özden, dünyanın yarısının karantinada olduğu bir ortamda bu faaliyetlerin çok daha ciddi ve tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini belirtti.

Özden, çözümün ise Türkiye'nin 2012 yılından bu yana ilaç takip sistemi uygulamasında kullanılan serileştirme ve izlenebilirlik teknolojileri olduğunu açıkladı.

Yasa dışı faaliyete konu olabilecek tüm ürünlerin serileştirilmesi ve pazar içerisinde izlenebilirliğinin sağlanmasının önemine değinen Özden, "Her bir ürünün kimliklendirilmesi, ürün serileştirilmesi anlamına geliyor. Örneğin, üretilen her bir N95 maskeye birbirinden bağımsız bir seri numarası (kimlik) verilmesi ve numaranın ürün üzerine karekod ile yazdırılması, serileştirmeye verilebilecek çok basit bir örnek. İzlenebilirlik ise bir ürünün tüm tedarik zinciri boyunca uğradığı noktalarda elektronik bir kayıt sistemi ile takip edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu sayede tüketicilerin ihtiyaçlarından daha fazla ürün satın almasının da karaborsacılığın da sahte üretimin de önüne geçilir." dedi

"İlaç takip sistemi, korona sonrası günler için örnek teşkil edecek"

Dünyada ürün serileştirme ve izlenebilirlik kavramlarının sıkı sıkıya uygulandığı yegane endüstrinin ilaç sektörü olduğunu hatırlatan Özden şunları aktardı: "Dünya genelinde ilaç endüstrisi karaborsacılık ve sahtecilik ile yıllardır mücadele ediyor. İlaçların serileştirilmesi ve izlenebilirliği dünyada ilk defa 2012 yılında Türkiye'de başarı ile uygulanmıştır. Bu uygulama, tüm dünya ülkelerinin ilaç takip sistemi yönetmeliklerini yayımlanmasını hızlandıran bir örnek olmuştur. Şirketimizin internet sitesi üzerinden sunduğumuz örneklerde halen birçok ülkede emekleme aşamasında olan ilaç takip sistemlerinin, halihazırda yaşanan pandemi sonrası daha önemli ve işlevsel olacağını tahmin ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı Ekonomi
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Ekonomi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Ekonomi
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket...
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Turgut Özal Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Mesut Özil Ersun Yanal Lionel Messi Roberto Carlos
Daha Fazla İsveç Mayıs Futbolcu Ambulans
Şu an buradasınız: Sahte maske ve dezenfektanlara çözüm, Türkiye modeli - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 11:04:07. #1.15#
title