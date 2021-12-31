SAHTE MAKBUZLA YARDIM TOPLAYAN 2 KİŞİYE CEZA KESİLDİ - Haberler
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SAHTE MAKBUZLA YARDIM TOPLAYAN 2 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bartın'daki bir camii adına Düzce'de sahte makbuzlarla yardım toplayan 2 kişiyi yakaladı.

BARTIN (DHA) - DÜZCE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bartın'daki bir camii adına Düzce'de sahte makbuzlarla yardım toplayan 2 kişiyi yakaladı. Toplanan 900 TL'ye el konulurken, şahıslara idari para cezası uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında B.K ve C.U isimli şahısların iş yerlerine girerek Bartın'da yapılan bir cami adına bağış topladıklarını tespit etti. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde şahısların Düzce ilinde yardım toplama izinlerinin bulunmadığı belirlendi. Zabıta Karakoluna götürülen kişilerin üzerinden yardım adı altında toplanan 900 TL para çıktı. Paraya el konulurken, şahısların para aldıkları kişilere verdikleri makbuzların da sahte olduğu tespit edildi. B.K. ve C.U.'ya Kabahatler Kanunu'na kapsamında idari para cezası uygulandı.

SAHTE MAKBUZLA YARDIM TOPLAYAN 2 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

SAHTE MAKBUZLA YARDIM TOPLAYAN 2 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

SAHTE MAKBUZLA YARDIM TOPLAYAN 2 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

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