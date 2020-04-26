'Sahte limon' haberine soruşturma: 3 gözaltı MERSİN'in Erdemli ilçesinde limonla ilgili olarak kurgu haber yaptıkları iddia edilen 3 kişi ifadelerini alınmak üzere gözaltına alındı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde limonla ilgili olarak kurgu haber yaptıkları iddia edilen 3 kişi ifadelerini alınmak üzere gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından, 'CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kumpas' iddiasında bulunduğu, kameramanın çiftçiyi yönlendirdiği limon videosunun kurgu olduğu ortaya çıktı. Erdemli ilçesinde İstanbul ve Mersin Büyükşehir işbirliğiyle üreticilerden satın alınan 100 ton limon ile ilgili olarak kurgu haber yaptıkları öne sürülen kameraman Mahmut Dölek, çiftçi gibi konuşan Ömer Tuncel ve cep telefonu ile görüntüyü çektiği ileri sürülen Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Emrah Toraman hakkında AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik'in ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şikayeti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınarak ifadelerini alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, Mahmut Dölek'in 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Demokrat Parti (DP) Erdemli Belediye Başkan Adayı Alparslan Gürgenç'le birlikte çalıştığı iddia edildi.'CHP İL BAŞKANI FİLMİN YAPIMCISI MIDIR?'AK Parti İl Başkanı Ercik, sosyal medyada dolaşan ve Erdemli ilçesinde çekildiği iddia edilen videonun mesnetsiz bir şekilde partilerine yönelik bir antipropaganda aracı olarak kullanılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ercik açıklamasında şöyle dedi: "Söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur. Videoda yer alan bazı şahısların partimize yakın paylaşımlarının olması eylemlerinin sorumluluğunu partimize yüklemez ve her yaptıklarının partimizi bağlayacağı anlamına gelmez. Videodan ve videodaki şahısların paylaşımlarından yola çıkılarak partimizin suçlanması da asla kabul edilemez. Kaldı ki dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlanmasıdır. Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur, CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır? Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır. Bu video üzerinden partimize yapılan saldırılar da bunun apaçık kanıtıdır. Partimiz adalete sonuna kadar güvenmektedir. ve söz konusu video ile ilgili de hukuki olarak tüm girişimler yapılmıştır."

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe de Erdemli'de bir limon üreticisini yönlendirerek haber yapan kameramanın MGC üyesi olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA