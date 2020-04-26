'Sahte limon' haberine soruşturma: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 'Sahte limon' haberine soruşturma: 3 gözaltı - Haberler
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Erdemli, Mersin, Güncel, Haber

'Sahte limon' haberine soruşturma: 3 gözaltı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde limonla ilgili olarak kurgu haber yaptıkları iddia edilen 3 kişi ifadelerini alınmak üzere gözaltına alındı.

26.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:12
'Sahte limon' haberine soruşturma: 3 gözaltı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde limonla ilgili olarak kurgu haber yaptıkları iddia edilen 3 kişi ifadelerini alınmak üzere gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından, 'CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kumpas' iddiasında bulunduğu, kameramanın çiftçiyi yönlendirdiği limon videosunun kurgu olduğu ortaya çıktı. Erdemli ilçesinde İstanbul ve Mersin Büyükşehir işbirliğiyle üreticilerden satın alınan 100 ton limon ile ilgili olarak kurgu haber yaptıkları öne sürülen kameraman Mahmut Dölek, çiftçi gibi konuşan Ömer Tuncel ve cep telefonu ile görüntüyü çektiği ileri sürülen Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Emrah Toraman hakkında AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik'in ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şikayeti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınarak ifadelerini alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Öte yandan, Mahmut Dölek'in 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Demokrat Parti (DP) Erdemli Belediye Başkan Adayı Alparslan Gürgenç'le birlikte çalıştığı iddia edildi.'CHP İL BAŞKANI FİLMİN YAPIMCISI MIDIR?'AK Parti İl Başkanı Ercik, sosyal medyada dolaşan ve Erdemli ilçesinde çekildiği iddia edilen videonun mesnetsiz bir şekilde partilerine yönelik bir antipropaganda aracı olarak kullanılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ercik açıklamasında şöyle dedi: "Söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur. Videoda yer alan bazı şahısların partimize yakın paylaşımlarının olması eylemlerinin sorumluluğunu partimize yüklemez ve her yaptıklarının partimizi bağlayacağı anlamına gelmez. Videodan ve videodaki şahısların paylaşımlarından yola çıkılarak partimizin suçlanması da asla kabul edilemez. Kaldı ki dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlanmasıdır. Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur, CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır? Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır. Bu video üzerinden partimize yapılan saldırılar da bunun apaçık kanıtıdır.  Partimiz adalete sonuna kadar güvenmektedir. ve söz konusu video ile ilgili de hukuki olarak tüm girişimler yapılmıştır."

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe de Erdemli'de bir limon üreticisini yönlendirerek haber yapan kameramanın MGC üyesi olmadığını söyledi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı Haberler
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
Garry Rodrigues, yönetime rest çekti: Dönmüyorum Haberler
Garry Rodrigues, yönetime rest çekti: Dönmüyorum
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Meral Akşener Naci Bostancı Bekir Pakdemirli
Magazin Fettah Can Haluk Levent Rafet El Roman Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla İsveç Bursa Ramazan Denizli
Şu an buradasınız: 'Sahte limon' haberine soruşturma: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 16:26:08. #1.15#
title