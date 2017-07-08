Sahte Kimlikli Sürücü Yakalandı

Adıyaman'da sahte kimlik ve belge ile yolcu taşımacılığı yaptığı iddiasıyla bir sürücü gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Esentepe Toplu Konutlar İdaresi (TOKİ) 02 M 0091 plakalı minibüs ile yolcu taşıyan İbrahim Erman K'nın sahte kimlik ve belge kullandığı ihbarını aldı.



İhbarı değerlendiren ekipler, aracı Atatürk Caddesi belediye önünde durdurdu. Aracın şoförü İbrahim Erman K'nın kimlik bilgilerinde doğum yerinin Gaziantep'in Şahinbey nüfusuna kayıtlı olduğu görüldü.



Şüphelinin çelişkili bilgiler vermesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi.



İbrahim Erman K, emniyetteki ifadesinde belgelerin kendisine ait olmadığını, kimliği bulduğunu ve belgelere kendi fotoğrafını yapıştırdığını söylediği öğrenildi.



Kimliğin Adıyaman nüfusuna kayıtlı İbrahim Ateş'e ait olduğu belirtildi.