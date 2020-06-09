Sahte kimliklerle kredi kartı çıkartan şahıslar hakim karşısına çıktı: 1 tutuklama
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Sahte kimliklerle kredi kartı çıkartan şahıslar hakim karşısına çıktı: 1 tutuklama

İzmir ve Aydın'da sahte kimlik kartları üzerinden kredi kartı çıkartarak internetten 100 bin liralık alışveriş yaptığı tespit edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sahte kimliklerle kredi kartı çıkartan şahıslar hakim karşısına çıktı: 1 tutuklama
09.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:48

İzmir ve Aydın'da sahte kimlik kartları üzerinden kredi kartı çıkartarak internetten 100 bin liralık alışveriş yaptığı tespit edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, başkalarının kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlikler ile kredi kartı çıkartıp internet siteleri üzerinden yüklü miktarda elektronik alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalarda 100 bin liralık alışveriş yapıldığı ve banka ATM'lerinden bir miktar nakit para ve kredi çekildiği bilgisine ulaşan ekipler, İzmir ve Aydın'da 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Bugün hakim karşısına çıkan 5 şüpheliden R.G., tutuklandı. D.K ve D.G.'nin elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınmasına karar verilirken H.G. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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