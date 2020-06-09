Sahte kimliklerle 100 bin liralık vurgun yapan şebeke üyeleri adliyede (2)
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Sahte kimliklerle 100 bin liralık vurgun yapan şebeke üyeleri adliyede (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDIİzmir'de, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kartlar ile internet üzerinden 100 bin lira alışveriş yapan şebekeye yaptığı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye...

Sahte kimliklerle 100 bin liralık vurgun yapan şebeke üyeleri adliyede (2)
09.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:17

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'de, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kartlar ile internet üzerinden 100 bin lira alışveriş yapan şebekeye yaptığı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden R.G., tutuklandı. D.K ve D.G.'nin elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınmasına karar verilirken H.G. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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