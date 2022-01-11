Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı - Haberler
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Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de, sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi M.Ş., tutuklandı.

ÇANAKKALE'de, sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi M.Ş., tutuklandı. M.Ş.'nin 15 suçtan da arandığı belirtildi.

Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar eden M.Ş.'nin Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 3 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, düzenlenen operasyonla M.Ş.'yi sahte kimlikle yakaladı.M.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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