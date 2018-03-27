Sahte Kimlikle Telefon Satın Alan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da sahte kimlikle telefon satın alan şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı başkasına ait kimlikle telefon bayisinden cep telefonu satın aldığı iddia edilen 55 yaşındaki M.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sahte kimlik kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN