Sahte Kimlikle Telefon Dolandırıcılığa Tutuklama

Samsun'da sahte kimlikle telefon firması bayilerinden cep telefonu satın alınması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale ve 19 Mayıs Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ayrı telefon firmasından sahte kimlikle telefon satın alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili İ.Y.'yi (48) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan İ.Y., "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.Y. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN