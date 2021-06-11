Sahte kimlikle oynayan Stuttgartlı oyuncuya 3 ay futboldan men
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahte kimlikle oynayan Stuttgartlı oyuncuya 3 ay futboldan men

Sahte kimlikle oynayan Stuttgartlı oyuncuya 3 ay futboldan men
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Almanya Futbol Federasyonu, Stuttgartlı oyuncu Silas Katompa Mvumpa'ya sahte kimlik kullandığı için futboldan 3 ay men ve 30 bin Euro para cezası verdi.

Almanya Futbol Federasyonu, Stuttgartlı oyuncu Silas Katompa Mvumpa'ya sahte kimlik kullandığı için futboldan 3 ay men ve 30 bin Euro para cezası verdi. 

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen ve Silas Wamangituka adıyla bilinen Silas Katompa Mvumpa, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Wamangituka isminin gerçek ismi olmadığını ve eski menajerinin yaptığı hatalı işlerin kurbanı olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine Almanya Futbol Federasyonu, bugün yaptığı açıklama ile oyuncuya 11 Eylül 2021'e kadar futbol müsabakalarından men cezası verdi. Oyuncu ayrıca 30 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Alman ekibinden yapılan açıklamada hem oyuncunun hem de kulüp olarak kendilerinin cezayı kabul ettiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Selçuk Balcı Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sahte kimlikle oynayan Stuttgartlı oyuncuya 3 ay futboldan men - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 19:06:26. #1.14#

title