Sahte kimlikle bayramlaşmaya gittiği evde yakalandı
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Sahte kimlikle bayramlaşmaya gittiği evde yakalandı

MARDİN'in Derik ilçesinde 10 yıl önce işlenen cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi, sahte kimlikle bayramlaşmaya geldiği evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sahte kimlikle bayramlaşmaya gittiği evde yakalandı
27.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:12

MARDİN'in Derik ilçesinde 10 yıl önce işlenen cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi, sahte kimlikle bayramlaşmaya geldiği evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu Atlı Köyü Kızlar Mezrası'nda 2010 yılında iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kavgada 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan aranan ve o tarihten itibaren firari olan Nevzat Alan'ın Derik ilçesi Kovalı Mahallesi Tepecik Mezrası'na bayram ziyaretine geleceğini belirledi. Alan, sahte kimlikle bayramlaşmaya geldiği evde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalandı.Mahkemeye çıkarılan Alan, 'Tasarlayarak adam öldürme, silah ve mühimmat bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alan'a ayrıca, sahte kimlik kullanmaktan resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 TL idari pazar cezası kesildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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