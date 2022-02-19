SAHTE KİMLİKLE ARSA DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA - Haberler
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SAHTE KİMLİKLE ARSA DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, 50 milyon lira değerindeki arsayı sahte kimlikle üzerlerine almak isteyen A.Z., M.Y. ve Ö.B., polis tarafından yakalandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, 50 milyon lira değerindeki arsayı sahte kimlikle üzerlerine almak isteyen A.Z., M.Y. ve Ö.B., polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Şahinbey Tapu Müdürlüğü'nde, salı günü 50 milyon liralık arsanın satış işlemi, görevlileri şüphelendirdi. Görevlilerin ihbarıyla adrese gelen polisler, yaptıkları incelemede M.Y.'nin, arsanın gerçek sahibine benzediği için kimliğini 'sahte kimlik' olarak kullanıp, birlikte dolandırıcılık yaptığı A.Z.'ye sözde satmaya çalıştığını belirledi. Sahte kimlikle arsayı üzerlerine almaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli ile aracılık yapan Ö.B., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen A.Z., M.Y. ve Ö.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı

SAHTE KİMLİKLE ARSA DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA

SAHTE KİMLİKLE ARSA DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA

SAHTE KİMLİKLE ARSA DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şahinbey, Polis, Salı, Güncel, Haberler

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