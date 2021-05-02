Son dakika gündem: Sahte kimlik kullandı narkotik polisinden kaçamadı
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Son dakika gündem: Sahte kimlik kullandı narkotik polisinden kaçamadı

Son dakika gündem: Sahte kimlik kullandı narkotik polisinden kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta sahte kimlik kullanan ve 4 adet suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş'ta sahte kimlik kullanan ve 4 adet suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerden çeşitli miktarlarda, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen A.K.(30) ve E.K. (31) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan şahıslardan A.K.'nin sahte kimlik kullandığı ve 4 farklı suçtan cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

(Halil Ulubey/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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