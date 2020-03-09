Sahte "kekeme profesörü" istinaf mahkemesi tarafından tahliye edildi
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Korkut, Bursa, Güncel

Sahte "kekeme profesörü" istinaf mahkemesi tarafından tahliye edildi

Bursa'da kendisini profesör olarak tanıtıp 33 kişiyi kekemelik ve konuşma bozukluğu konusunda tedavi etme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 55 yıl hapis cezası verilen Emre Nuri Korkut (41), avukatının istinaf başvurusu üzerine tahliye edildi.

09.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:06
Sahte

Bursa'da kendisini profesör olarak tanıtıp 33 kişiyi kekemelik ve konuşma bozukluğu konusunda tedavi etme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 55 yıl hapis cezası verilen Emre Nuri Korkut (41), avukatının istinaf başvurusu üzerine tahliye edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında açılan davada 33 mağdurun her biri için 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen sanığın avukatı Konuralp Yeşil, kararla ilgili istinafa itirazda bulundu.

"Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarının uzlaştırma kapsamında kaldığını öne süren avukat Yeşil'in itirazı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi tarafından dosya üzerinden değerlendirildi.

Suçun uzlaştırma kapsamında kaldığını bildiren istinaf mahkemesi Emre Nuri Korkut'un yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Sanığın istinaftaki yargılaması tutuksuz devam edecek.

Olay

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine kekemelik ve konuşma bozukluğu üzerine faaliyette bulunan Emre Nuri Korkut'a ait merkezde inceleme yapmıştı.

Araştırmaların sonucunda, vatandaşlara, basın mensuplarına, Azerbaycan Üniversitesinden mezun olduktan sonra akademik çalışmalar yaptığını ve profesör olarak Türkiye'ye geldiğini ileri süren Emre Nuri Korkut'un gerçekte bu yönde sahte belgeler düzenlediğini tespit eden ekipler, sözde tedavi merkezinde şüpheliyi gözaltına almıştı.

Ekipler, Korkut'un herhangi bir akademik unvanının bulunmadığını, lise mezunu olduğunu ve Pensilvanya Üniversitesinden alınmış gibi düzenlenen kekemelik ve dil patolojisi sertifikasının da sahte olduğunu belirlemişti.

Şüphelinin, akademik unvanını kullanarak Bursa'da faaliyet gösteren bir Lions Kulübünün de 2016-2017 yıllarında başkanlığını yaptığı bildirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

Korkut Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılaması sonucu 33 mağdurun her biri için 1 yıl 8 ay olmak üzere 55 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Manşet

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