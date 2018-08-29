Edirne'de orijinal kehribar tespih toptancılığı yapan Güray Korkmaz, sahte kehribar tespihlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

15 yıldır tespih işi ile uğraştığını, yaklaşık bir yıldır da kehribar tespih toptancılığı yaptığını belirten Korkmaz, "Kehribar çam ağacının içinden çıkan reçinenin fosil olmuş halidir. Kehribar, hafif bir ovalamayla, elinizde vücut ısısını aldığı zaman bir çam kokusu ortaya çıkar. Orijinallik testinde kehribar tuzlu suda batmaz. Bu test yapılırsa orijinal olup olmadı anlaşılır" dedi.

"Tespih erkeğin aksesuarıdır"

Toptancılık işine 3 adet tespih ile başladığını ifade eden Korkmaz, "Orijinal kehribar Baltık ülkelerinden Polonya, Litvanya ve Rusya'da yüzde 90 oranında çıkmaktadır. Biz kendimiz gidip yaptırıp Türkiye'ye ithal ettiriyoruz. Bir hobi olarak başladı. Sonradan da ticarete döktük bu işi. Kehribardan sadece tespih değil, hayal ettiğiniz her şey yapılıyor. Süs eşyası, obje, duvar tablosu, satranç takımları, takı, sağlık ve kimya sektöründe de kullanılıyor. Kehribar olayı bana göre sadece bir tutku. Kehribar tespih seven bir bilekliğim olsun, kolyem olsun diye bizden alışveriş yapıyor. Türkiye'deki dizilerin büyük etkisi var tespih sevmelerinde insanların. Örneğin bir dizide tespih çekildiği zaman ertesi hafta o tepsi biraz daha aranan bir model oluyor. Tespih eskiden bir kabadayılık aksesuarı gibi düşünülse de şuanda o durumda değil. Bana göre tespih bir erkeğin aksesuarıdır" şeklinde konuştu.

"İşçiliğine göre fiyat değişiyor"

Kehribarın işçiliğine göre fiyatının da değiştiğini kaydeden Korkmaz, "Çok kaliteli müşterilerimiz var. Bu işin gerçekten seven koleksiyonel müşteriler var. Türkiye'de kalburüstü birçok insanlarla tanıştık. Bu şekilde kehribar tespih ortalama 150 TL'den başlar, 5 bin TL, 10 bin TL ye kadar fiyat değişir. Bu fiyatlar kehribarın cinsine, yılına, kalitesine, kondisyonuna ve yapan ustanın işçiliğine göre değişir. 250 TL'ye yapan usta da var. Bin 500 dolara yapan usta da var. Türkiye'de ve dünyada hakikaten marka olmuş ustalarımız var. Dünyada en iyi tespihi Türk ustaları yapıyor. Bugün Birleşik Arap ülkelerinden Katar, Dubai'den birçok zengin iş adamları, ustaları Türkiye'den alıp orada sadece kendilerine tespih yapmaları için götürüyorlar" diye konuştu.

"Gençler tespih kültürünü devam ettiriyor"

Gençlerin tespih kültürünü hızla devam ettirdiğini belirten Korkmaz, "Türkiye'de de Osmanlı'dan beri bilinen damla tespihler, sıkma kehribar var. Osmanlı kehribarı diye de geçiyor. Tespih camiasında olan insanların mutlaka bir kehribar tespihi vardır. Biz toptan olarak Türkiye'nin her ilinde çalıştığımız alt bayilerimiz var. Ağırlıklı olarak bu işin merkezi Diyarbakır, Urfa, Adana, Ankara, Erzurum, Malatya, İzmir, Bursa, İstanbul. Her ile bu tespihleri satıyoruz. Gençlerimiz de tespih kültürünü hızla devam ettiriyorlar. Biz bu işi resmi olarak yapıyoruz. Litvanya'dan ithalat yapıyoruz. Fakat son yıllarda Ukrayna'da vizelerin kalkmasıyla Ukrayna'da da iki şehirde bu kehribar yatakları bulundu" dedi. - EDİRNE