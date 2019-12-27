Sahte kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırmışlar

27.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:43

İZMİR'de, bilerek kaza yapıp, sigorta şirketlerinden gerçek olmayan, fahiş fiyatlı onarım bedelleri talep ettikleri ve sahte kaza raporları düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, toplam 288 sahte kaza ile 26 sigorta şirketini yaklaşık 20 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sigorta şirketlerinden gelen şikayet üzerine, 12 kişi hakkında soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada, bilerek kaza yapıp gerçek olmayan, fahiş fiyatlı onarım bedelleri talep eden, sahte kaza raporları düzenleyen çete tespit edildi. Çalışma kapsamında, sürekli aynı araçların aynı şekilde kazaya karıştığı, tüm kazaların güvenlik ya da mobese kameraları bulunmayan yerlerde olduğu, kazaların aynı trafik çekicisinin çevresinde meydana geldiği, kaza tespit tutanaklarının sonradan düzenlendiği ve değiştirildiği belirlendi. Şüphelilerin, sigorta şirketlerinin ödeme taleplerini reddetmesi üzerine de söz konusu şirketlere baskınlar düzenleyip, şirket yöneticilerini tehdit ettikleri tespit edildi. Polis, açılan soruşturma kapsamında, çetenin 288 farklı kaza raporuyla 26 sigorta şirketini yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığını belirledi.

Salı günü, sabah saatlerinde, şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 7 el telsizi ve 1 araç telsizi ile suç eylemlerinde kullanıldığı belirlenen 3 araca el koyuldu. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. 2 kişi savcılıktan, 6 kişi de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

Kaynak: DHA