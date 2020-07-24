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'Sahte kasaplar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız'

ADANA Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, Kurban Bayramı'nda, kesim yetkisi olmadan kesim yapan kişeler yönelik denetimlerin artacağını belirterek, "Evde etini doğrayan vatandaşlar hariç, kolunu, bacağını, ayağını kesip hastaneye giden sahte kasaplar hakkında savcılığa suç duyurusunda...

'Sahte kasaplar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız'
24.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:51

ADANA Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, Kurban Bayramı'nda, kesim yetkisi olmadan kesim yapan kişeler yönelik denetimlerin artacağını belirterek, "Evde etini doğrayan vatandaşlar hariç, kolunu, bacağını, ayağını kesip hastaneye giden sahte kasaplar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyardı. Kesim yapacak kasaplara kimlik kartı verileceğini söyleyen Yağmur, "Bu yıl denetime çıkan ekip sayımızı artırdık. Kimlik kartı olmayan hiçbir kasap kesim yapamayacak. Vatandaşlarımız da kesim yapacak kişilere kimliklerini mutlaka sorsunlar. Sürekli denetim halindeyiz. Hijyen kurallarına uygun olarak kesim yapılacak" diye konuştu.

Kesim kimlik kartı olmadan kesim yapanlara yönelik savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Başkan Yağmur, şöyle devam etti: "Cep telefonu satıcısı, oto tamircisi, kaportacı, eline bıçak ve masat alarak kurban kesiyor. Aynı şekilde bu kişiler iş yerlerine kıyma makinesi koyup, et çekimi yapıyor. Geçen yıllarda da örneği var, cep telefonu satıcısı '3G hızında et çekimi' diye yazı asıp, kıyma çekiyor. Kimsenin kasap esnafının rızkında gözü olmasın. Kurban Bayramı öncesi kıyma makinelerini toplayıp, bayramdan bir hafta sonra kıyma makinesini teslim edeceğiz. Sahte kasaplar kesim yaparken kendilerini de riske atıyor. Bu işin ehli olmadan kesim yapıp, kendini yaralayanlar hastanelere gidecek. Hastanelerde personelimiz var, evde etini parçalarken yaralanan vatandaşlar hariç elini kesen, kolunu ayağını kesen kişilerin T.C. kimlik numaralarını alıp, haklarında 'Gıda Sektörüne Aykırı Davranma' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."KASAPLAR DA UYARDI

Kasap İzzet Ökmen de Kurban Bayramı'nda vatandaşların etlerini uzman kişilere teslim etmesi gerektiğini söyleyerek, "İşi bilmeyen kişiler ete zarar verir. Etin sinirlerini ve kemiklerini iyice ayırmadan kıyma yaparlarsa insan sağlığını doğrudan etkilerler. Vatandaşlara uyarımız, kurbanlık etlerini mesleğinde uzman kişilere teslim etsinler. Böylelikle daha hijyenik ve sağlıklı et tüketirler. Bilmeden bu işi yapanlar kendilerini de yaralıyor" dedi.


Kaynak: DHA

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