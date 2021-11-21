Sahte kargocu ile internetten sipariş tuzağı

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta bir kuaförün müdürü, sosyal medya sayfasından çalışanları için 700 liralık kıyafet aldı. Siparişi, akşam saatlerinde geldi. Paketi kontrol etmeden parayı veren kuaför, paketi açtığında ise şok oldu. Paketin içinden bez ve poşet çıktı. Kuaförün güvenlik kamerası kaydını inceleyen çalışanlar, görüntüleri kargo firmasının yetkililerine iletti. Kargo firmasının yetkilisi ise paketi getiren kişinin çalışanları olmadığını söyledi. Bunun üzerine hem kargo firması hem de kuaför çalışanları güvenlik kamerası kayıtları ile beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan kadın kuaförünün müdürü, 9 Kasım Salı günü kıyafet satılan sosyal medya sayfasından çalışanları için kapıda ödeme şeklinde 700 lira değerinde çeşitli siparişler verdi. Siparişi, 16 Kasım Salı günü akşam saatlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi getirdi. Parasını alan kişi, daha sonra kayıplara karıştı. Kuaför çalışanları, açtıkları kargo paketinin içinde bez ve poşet buldu. Yaşananların üzerine kuaförün güvenlik kamerası kaydını alan çalışanlar, görüntüleri SMS mesajı gelen kargo firmasının yetkililerine iletti. Kargo firmasının yetkilisi ise paketi getiren kişinin çalışan olmadığını söyledi. Durum üzerine hem kargo firması hem de kuaför çalışanları güvenlik kamerası kayıtları ile beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

SİPARİŞ VERDİKLERİ SAYFA ENGELLEDİ

"İÇİNDE ÇÖP UNSURLARI VARDI"

"ÇÖPE 700 LİRA VERDİK"

Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.