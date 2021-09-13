Sahte kargo aracında litrelerce kaçak akaryakıt bulundu

Denizli'de kargo aracı süsü verilen kapalı kasa kamyoneti takibe alarak durduran ekipler, 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Denizli'de kargo aracı süsü verilen kapalı kasa kamyonet polis ekipleri tarafından durduruldu. Bir süredir takibe alınan ve durdurulan araç sürücüsü gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda kasa kısmında plastik tank düzeneği kurulduğu dikkat çekti. Marker cihazı ile yapılan ölçümlerde geçersiz sınıfına giren 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi.

Ayrıca kent genelinde tütün ürünleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yöenlik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 25 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi. - DENİZLİ